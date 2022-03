Barça heeft negatief salarisplafond van 144 miljoen euro, Real mag 739 miljoen besteden

De limiet van Barcelona is de afgelopen seizoenen geleidelijk verlaagd vanwege de financiële problemen. Vorig jaar was dat 97 miljoen euro. Het bedrag werd dit keer verder verlaagd omdat de verliezen van de club bijna 240 miljoen euro groter waren dan wat La Liga had geraamd.

Sevilla had de op een na hoogste limiet van 200 miljoen euro, ongeveer 30 miljoen euro meer dan de limiet van Atlético Madrid. De club uit de Primera División met het laagste salarisplafond na Barcelona is Levante met 32 ​​miljoen euro.

Het grootste deel van de schuld voor de financiële problemen van Barcelona is in verband gebracht met voormalig president Josep Bartomeu, die in 2020 aftrad – waarbij hij wangedrag ontkende – te midden van beschuldigingen van onregelmatigheden in zijn bestuur en een ruzie met Messi. De schuld van de club bedroeg op een gegeven moment 1,3 miljard euro.