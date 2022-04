Barça naar tweede plek na prachtgoal Pedri tegen stug Sevilla, korte bijrol voor Memphis

VideoFC Barcelona is opgeklommen van de vierde naar de tweede plaats in La Liga. De ploeg van Xavi won vanavond in Camp Nou met 1-0 van het stugge Sevilla, dat pas voor de derde keer dit seizoen verloor. Het Spaanse supertalent Pedri (19) maakte in de 72ste op prachtige wijze de winnende goal.

Door de overwinning staat Barcelona nu op 57 punten na 29 wedstrijden. De achterstand op Real Madrid is met twaalf punten nog altijd aanzienlijk, maar de koploper heeft al wel een wedstrijd meer gespeeld. Barcelona klom door de overwinning over zowel Atlético Madrid als Sevilla heen. Zij hebben ook al een wedstrijd meer gespeeld dan de ploeg van Xavi, die zijn compleet opgeleefde ploeg voor de zesde keer op rij zag winnen in La Liga.



Frenkie de Jong deed 74 minuten bij Barcelona, waarna hij werd vervangen door de 17-jarige Gavi. Memphis Depay moest opnieuw genoegen nemen met een korte bijrol. De aanvalsleider van Oranje kwam tien minuten voor tijd pas in het veld voor Pierre-Emerick Aubameyang. Luuk de Jong kon niet meedoen tegen de club waar hij nog onder contract staat, nadat hij afgelopen week positief testte op het coronavirus. Barcelona komt donderdagavond weer in actie. Dan wacht de uitwedstrijd bij Eintracht Frankfurt, de nummer negen van de Bundesliga, in de kwartfinales van de Europa League.

Het stugge Sevilla, dat dit seizoen pas twintig tegentreffers kreeg en op 28 november voor het laatst verloor (met 2-1 bij koploper Real Madrid), hield vanavond lang stand in Camp Nou. In de eerste helft hadden de bezoekers zelfs meer balbezit, maar de beste kansen waren wel voor de thuisploeg. Een schot van linksbuiten Ferran Torres en een kopbal van Frenkie de Jong gingen over.



In de tweede helft kreeg Sevilla steeds meer geloof in een gelijkspel, ook door het goede spel van linksback Karim Rekik en controlerende middenvelder Nemanja Gudelj. In de 72ste minuut viel de goal alsnog. Pedri kapte op de rand van het strafschopgebied drie Sevilla-spelers uit met twee prachtige schijnbewegingen, waarna hij de bal koeltjes in de hoek schoot.

De 76.112 toeschouwers in Camp Nou kregen in de extra tijd nog even de schrik van hun leven toen Marc-André ter Stegen in de fout ging, maar hij kon zijn fout direct zelf herstellen en voorkwam een late gelijkmaker.

