Barça swingend naar derde plaats, Memphis heeft pech met spectaculaire hakbal

Barça had vanavond 74 procent balbezit en de kansenverhouding was met 24-4 ook duidelijk in het voordeel van de thuisploeg. Camp Nou was vanavond matig gevuld, maar de 54.000 toeschouwers zagen prachtig voetbal in de eerste helft. Ferran Torres schoot na veertien minuten raak uit een strafschop, nadat toptalent Gavi (17) onderuit was gehaald. Zeven minuten later maakte Ferran Torres op aangeven van Ousmane Dembélé al zijn tweede treffer van de avond. In de 27ste minuut gaf Dembélé, die niet meer wordt uitgefloten in Camp Nou na een aantal goede optredens in de afgelopen weken, ook de assist bij de 3-0. De Franse vleugelaanvaller, die in de zomer transfervrij zal vertrekken bij Barcelona, bediende nu zijn voormalig Borussia Dortmund-maatje Pierre-Emerick Aubameyang maar weer eens.