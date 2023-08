Barcelona stuit bij competitiestart op stug anti-voetbal van Getafe en morst direct punten

Voor het eerst sinds 2019 begon FC Barcelona aan de competitie als landskampioen. Met Frenkie de Jong in de basis begon de ploeg van Xavi met frisse moed. Dat werd echter al snel in de grond gedrukt door het zeer defensieve spel van Getafe, dat gedreven leek de wedstrijd te ontregelen met tijdrekken en schwalbes. Achter de rug van de scheidsrechter gingen veel overtredingen ongezien, tot frustratie van Barcelona-speler Raphinha.

Na een half uur voetballen met nauwelijks kansen voor beide ploegen liepen de frustratie voor de Braziliaan te hoog op en deelde hij een elleboogstoot uit. Een terechte rode kaart volgde en de missie voor Barcelona werd een stuk moeilijker. Vooral omdat Getafe gebrand bleef om zelf de 0 te houden, ondanks dat ze een man meer hadden. In de tweede helft in het Coliseum Alfonso Pérez creëerde Barcelona een handje vol kansen, nadat ook Getafe-speler Jaime Mata met rood van het veld was gestuurd. Maar tot voetballen kwamen de Catalanen nauwelijks, en de paar kleine mogelijkheden die ze kregen werden slordig afgewerkt.

Abde Ezzalzouli was in de 70ste minuut op weg naar een grote kans, maar werd als doorgebroken speler naar de grond getrokken. Nadat er niet werd gefloten, liet ook Xavi zijn frustraties gaan richting de vierde man. De Barça-trainer kreeg vervolgens de derde rode kaart van de wedstrijd op zijn naam.



In de 14de minuut van de blessuretijd leek Barcelona een strafschop te krijgen, maar Gavi zou vlak daarvoor hands hebben gemaakt. Na in totaal 116 miunten voetbal klonk het laatste fluitsignaal en was de frustratie en vermoeidheid van de gezichten bij Barcelona af te lezen.