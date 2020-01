Barcelona verspeelt belangrijke punten na rode kaart De Jong in stadsderby

De Jong kreeg in de 66e minuut geel omdat hij na een mislukte hoekschop van Barcelona de counter van Espanyol onderbrak met een overtreding. Amper 10 minuten later moest De Jong weer ingrijpen toen Jonathan Calleri ontsnapte. Het kostte de oud-Ajacied zijn tweede gele kaart en daarmee een schorsing voor de volgende competitiewedstrijd. De Catalaanse ploeg leek bij stadgenoot Espanyol op weg naar een zege, maar nadat Frenkie de Jong met rood van het veld was gestuurd, kwam de thuisploeg nog op gelijke hoogte. De Chinese invaller Wu Lei schoot in de 88e minuut de 2-2 binnen. Bekijk hieronder de 2-2. Tekst gaat verder onder video.

Espanyol, dat onderaan staat in de Spaanse voetbalcompetitie, kwam in de 23e minuut op voorsprong via David López. Hij kopte de bal binnen uit een indraaiende vrije trap van Marc Roca. Het betekende voor Barcelona al het achtste tegendoelpunt dit seizoen uit een spelhervatting, twee meer dan in het volledige vorige voetbaljaar.



Onder aanvoering van Luis Suárez wist Barça de achterstand in het eerste kwartier na rust om te zetten in een voorsprong. Een kwartier voor tijd werd De Jong met zijn tweede gele kaart weggestuurd en in ondertal moest Barcelona nog de gelijkmaker incasseren.



Bekijk hieronder het moment van de rode kaart.