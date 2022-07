Barcelona wil Frenkie de Jong niet verkopen, maar wel zijn salaris verlagen

FC Barcelona wil volgens voorzitter Joan Laporta ‘alles doen’ om Frenkie de Jong te behouden. De Nederlandse middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van Manchester United, waar Erik ten Hag dit seizoen de nieuwe trainer is.

,,Frenkie behoort tot de beste spelers ter wereld. We weten dat clubs hem willen hebben, niet alleen United, maar we zijn niet van plan om hem te verkopen”, zei Laporta, die tegenover Spaanse media wel benadrukte dat De Jong genoegen moet nemen met minder salaris als hij in Camp Nou blijft.

De 25-jarige De Jong maakte afgelopen maand tijdens de interlandperiode van het Nederlands elftal duidelijk dat hij graag in Barcelona wil blijven. De Catalaanse club moet vanwege de financiële problemen echter eerst spelers verkopen voordat het zelf zaken kan doen op de transfermarkt.

Minder salaris

De Oranje-international, die nog vier jaar onder contract staat in Camp Nou, behoort tot de spelers met de hoogste transferwaarde in de selectie. De Spaanse club betaalde drie jaar geleden 75 miljoen euro om de middenvelder over te nemen van Ajax.

,,Ik heb de indruk dat hij wil blijven. Frenkie is gelukkig bij Barça en ik ga alles doen wat in mijn macht ligt zodat hij blijft”, zei Laporta, die daar wel aan toevoegde dat het salaris van De Jong naar beneden moet. ,,Daar gaan we dan over in gesprek. Het salarisniveau van sommige spelers past niet bij het niveau dat het huidige bestuur heeft bepaald.”

Afgelopen jaar leverden al diverse spelers van Barcelona salaris in, om de club zo te helpen om te voldoen aan het salarisplafond dat de Spaanse competitie La Liga heeft vastgesteld.

Ten Hag wil De Jong graag naar Manchester halen. Volgens Engelse media zijn de clubs op hoofdlijnen akkoord over een transfersom van rond de 80 miljoen euro. Feyenoord-linksback Tyrell Malacia staat al op het punt om over te stappen naar ManUnited en Ten Hag zou ook Lisandro Martínez en Anthony willen overnemen van zijn oude club Ajax.

