‘Barney’ en Van Gerwen darten op de Zwarte Cross: ‘Houd die helm op!’

Jordania krijgt géén toestem­ming voor overname FC Den Bosch

22:23 FC Den Bosch heeft vanavond gehoord dat de overname van de aandelen door Kakhi Jordania definitief niet is goedgekeurd. De eerstedivisionist was na een eerdere negatieve uitspraak van de licentiecommissie op verzoek van de Georgiër in beroep gegaan, maar heeft nul op het rekest gekregen.