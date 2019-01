Bart Veldkamp grijpt nét naast een prachtig sprookje

Sportcarrières zijn niet altijd een sprookje of een jongensboek. Pak de uitslagen van Bart Veldkamp erbij, en je ziet dat de loopbaan van een sportman ook kan uitmonden in een jarenlange strijd met het verleden. Daar is overigens niets mis mee. Menig topsporter kan bevestigen dat het verbeteren van de eigen resultaten de grootste uitdaging biedt.

Veldkamp werd op 22-jarige leeftijd Europees kampioen allround en pakte twee jaar later olympisch goud. Zijn loopbaan duurde daarna nog veertien jaar, en daarin wist hij nooit meer een internationale titel op zijn naam te schrijven. Hij schaatste nog lang rond in de wereldtop, dat zeker, maar groots winnen zat er voor de geboren Hagenaar niet meer in.



In 2001 kwam Veldkamp, inmiddels tot Belg genaturaliseerd, nog één keer heel dicht bij een hoofdprijs op het EK allround in Baselga. Op de afsluitende 10.000 meter diende de ervaren stayer ruim een halve minuut terug te pakken op de Rus Dmitry Shepel om aanspraak te maken op de titel. Ruim een halve minuut, zo dacht iedereen, dat was onmogelijk. Maar de race van Veldkamp werd misschien wel de beste uit zijn loopbaan. Hij verbrijzelde het wereldrecord op buitenbanen en kwam uiteindelijk slechts één seconde tekort voor de Europese titel. De eindzege ging naar Shepel, die compleet gesloopt naast Veldkamp neerplofte op het bankje. De Rus kreeg een vaderlijke aai over de bol van de balende schaats-Belg. Bijna had Veldkamp het onmogelijke gepresteerd. Maar ‘bijna’ is geen sprookje. En zeker geen jongensboek.



