Bart Verbruggen heeft droomtransfer te pakken: keeper Jong Oranje tekent voor 5 jaar bij Brighton

De club uit het zuiden van Engeland maakt zo'n 20 miljoen euro over naar Anderlecht. De Belgische recordkampioen nam Verbruggen drie jaar geleden nog voor 200.000 euro over van NAC Breda, waar hij niet debuteerde in de hoofdmacht.



Verbruggen groeide de afgelopen twee seizoenen bij Anderlecht uit tot een van de meest begeerde keeperstalenten in Europa en ziet zijn goede prestaties nu dus beloond met een lucratief contract in de Premier League. Verbruggen was de afgelopen twee weken keeper van Jong Oranje op het EK in Georgië, waar de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi na drie gelijke spelen in de poulefase al naar huis kon.

Brighton opent het nieuwe seizoen in de Premier League op zaterdag 12 augustus met de thuiswedstrijd tegen Luton Town, dat via de play-offs promoveerde vanuit het Championship. Na wedstrijden tegen West Ham United en Wolves volgen in september al topduels tegen Newcastle United en Manchester United, dat met de interesse in Justin Bijlow ook op een Nederlandse keeper aast.

Verbruggen leek vorig jaar en in januari al op weg naar Burnley, waar de trainer die hem liet debuteren bij Anderlecht (Vincent Kompany) hem graag zag komen. Tot een transfer naar de kampioen van het Championship kwam het niet, maar Brighton slaat nu dus wel toe. Die club werd afgelopen seizoen knap zesde in de Premier League en speelt komend seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees voetbal, iets wat Anderlecht niet bereikte door de zeer teleurstellende elfde plaats in de Belgische Jupiler Pro League.

Verbruggen komt bij The Seagulls twee Nederlanders tegen in de selectie, de verdedigers Joël Veltman en Jan-Paul van Hecke. Hij wordt er bovendien al de derde Nederlandse keeper in een paar jaar, want Tim Krul (vijf duels) en Kjell Scherpen gingen hem al voor bij Brighton.

Scherpen staat nog een jaar onder contract bij Brighton, maar het is niet zeker of de 2,06 meter lange doelman uit Emmen blijft. Afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Vitess en het seizoen daarvoor aan KV Oostende. Scherpen keepte één wedstrijd voor Brighton. Op 8 januari 2022 won Brighton in de FA Cup na verlenging met 1-2 bij West Bromwich Albion.