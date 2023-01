Bayern hengelt Yann Sommer eindelijk binnen, Fortuna huurt Kroaat

Toby werkt voor clubs als FC Barcelona, maar is geen voetballer: ‘Zelfs appen met Haaland went’

Jouw foto, op de site van FC Barcelona. Voor veel jongens is het een droom, voor Toby is het werkelijkheid. Hij is geen voetballer, maar grafisch designer voor de club. En al die designs maakt hij gewoon bij zijn ouders thuis in het Schouwse Nieuwerkerk.

