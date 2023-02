Bayern München maakt geen fout aan kop Bundesliga, twee assists Jeremie Frimpong voor Bayer Leverkusen

Met videoBayern München heeft geen fout gemaakt in de twintigste speelronde van de Bundesliga. De koploper was op eigen veld te sterk voor VfL Bochum: 3-0. Matthijs de Ligt had een basisplaats en deed het hele duel mee, Daley Blind viel na 66 minuten in. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui ontbraken vanwege blessures. Bekijk hierboven de eerste goal.

Door de zege vergroot Bayern de voorsprong op naaste belager Union Berlin (tegenstander van Ajax in de Europa League) weer tot vier punten, maar Union komt later vandaag (aftrap 18.30 uur) nog in actie tegen RB Leipzig, dat drie punten minder heeft dan de club uit de hoofdstad Berlijn. Dinsdag speelt Bayern de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

De cijfers van de Bundesliga

Recordkampioen Bayern München had in de eigen Allianz Arena tegen Bochum ruim veertig minuten nodig om het veldoverzicht uit te drukken op het scorebord. Een fout van Bochum-verdediger Saidy Janko werd afgestraft door Thomas Müller: 1-0. In de 64ste minuut verdubbelde invaller Kingsley Coman de score. Vanaf elf meter zorgde Serge Gnabry in de 73ste minuut voor het slotakkoord: 3-0.



Borussia Dortmund blijft ook meedoen in de titelrace. Met Donyell Malen als bankzitter en Sébastien Haller als invaller werd nipt drie punten gepakt op bezoek bij Werder Bremen: 0-2. Jamie Bynoe-Gittens stond amper een minuut in het veld toen hij de openingstreffer maakte. In de slotfase scoorde ook Julian Brandt. Dortmund heeft drie punten minder dan Bayern München.



Volledig scherm Matthijs de Ligt. © AP

Twee assists Frimpong

Jeremie Frimpong bewees zijn waarde voor Bayer Leverkusen. De rechtsback gaf twee assists in het uitduel met Hoffenehim, waardoor zijn ploeg vrij eenvoudig won: 1-3.



Zowel bij het tweede als het derde doelpunt was de pass van Frimpong, die net als Daley Sinkgraven een basisplaats had. Mitchel Bakker viel na tachtig minuten in voor Sinkgraven, Frimpong mocht vijf minuten later naar de kant van trainer Xabi Alonso.

Volledig scherm Jeremie Frimpong (m). © AP

Mark Flekken pakte met Freiburg de zege op eigen veld tegen VfB Stuttgart: 2-1. De keeper moest toestaan hoe de bezoekers na een halfuur op voorsprong kwamen. Vlak na rust werd een goal van oud-PSV’er Ritsu Doan afgekeurd wegens buitenspel. Na een uur viel de 1-1 alsnog toen Vincenzo Grifo een penalty benutte. De Italiaan herhaalde dat kunstje in de 84ste minuut: 2-1. Freiburg doet ook nog mee in de strijd om de titel in Duitsland en heeft zes punten minder dan koploper Bayern.



Augsburg-aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw kende geen beste middag met zijn team op bezoek bij FSV Mainz. Het werd 3-1. Augsburg staat dertiende (van de achttien) en is nog allerminst zeker van handhaving.

Programma en uitslagen Bundesliga

Stand Bundesliga

Statistieken Bundesliga

