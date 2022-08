Bayern München verkoopt Joshua Zirkzee aan Bologna: vijfde Nederlander bij club Mihajlovic

Arantxa Rus opnieuw na eerste ronde klaar op US Open

Arantxa Rus is er opnieuw niet in geslaagd zich te verzekeren van een plek in de tweede ronde van de US Open. De Amerikaanse Shelby Rogers, als 31ste geplaatst in eigen land, was met 3-6 6-3 6-4 te sterk voor de beste tennisster van Nederland.

