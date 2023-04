Bayern speel Dortmund compleet weg in Der Klassiker

Bezoekers WK volleybal bezochten massaal de Arnhemse binnenstad: 3,8 miljoen euro uitgegeven

Het WK volleybal voor vrouwen in Nederland en Polen heeft het Arnhemse bedrijfsleven en de horeca vorig jaar 3,8 miljoen euro opgeleverd. Tussen 23 september en 2 oktober werden 39 duels in de eerste ronde in het Arnhemse stadion GelreDome gespeeld. Daar kwamen in totaal 76.000 bezoekers op af.