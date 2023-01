Begeerde Arnaut Danjuma zet carrière voort bij Tottenham Hotspur: ‘Kan niet wachten’

Danjuma maakte eind 2015 bij Jong PSV zijn debuut in het betaald voetbal. Een seizoen later brak hij door bij NEC, waarna Club Brugge hem inlijfde. Via AFC Bournemouth belandde de geboren Nigeriaan bij Villarreal. Met de Spaanse club schopte hij het vorig seizoen tot de halve finales van de Champions League, waarin Liverpool over twee duels te sterk was.