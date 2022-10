Bekende leider harde kern Inter in Milaan doodgeschoten op straat

Vittorio Boiocchi was de historische leider van de Curva Nord in het San Siro-stadion in Milaan, de harde kern van Inter. Hij was geen onbekende van de politie: in totaal zat hij ruim 26 jaar in de gevangenis wegens onder andere afpersing, drugshandel en gewapende overvallen. Vorig jaar nog werd Boiocchi nog aangehouden in het centrum van Milaan. Hij zat toen in een gestolen auto en had een vuurwapen in zijn bezit.