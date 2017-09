Bekerhouder Vitesse na afgang uit KNVB-beker

live Achilles'29 op achterstand tegen NAC

20:13 GROESBEEK - Achilles'29 neemt het woensdagavond (19.45 uur) in de eerste ronde van de KNVB-beker op tegen eredivisionist NAC Breda. Volg de wedstrijd op De Heikant in Groesbeek via een twitter live-verslag van verslaggever Julian Droog.