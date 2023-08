Bekijk de tussenstanden en uitslagen in Premier League, Serie A, La Liga, Ligue 1 en Bundesliga

Met video FIFA schorst Luis Rubiales, Spaanse voetbal­bond kiest kant en overweegt stappen tegen ‘liegende’ Jennifer Hermoso

De tuchtcommissie van de FIFA heeft de voorzitter van de Spaanse voetbalbond Luis Rubiales voor 90 dagen geschorst in afwachting van de uitkomst van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Rubiales mag in die periode geen functie op nationaal en internationaal niveau in het voetbal uitoefenen. Ook mag hij van de FIFA geen contact opnemen met Hermoso en haar naaste omgeving. Ook de Spaanse bond en medewerkers van de federatie hebben een contactverbod opgelegd gekregen.