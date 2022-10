Bekijk hier alle goals uit de Champions League: van Salah-hattrick tot spektakel in Camp Nou

Kiran Badloe mist WK foil door elleboog­bles­su­re: ‘Qua timing komt het zeer ongelukkig uit’

Kiran Badloe (28) ontbreekt op het WK foilsurfen in het Franse Brest dat vrijdag begint. Badloe, die een jaar geleden olympisch goud won in de RSX-klasse in Tokio, is geblesseerd. Hij heeft een peesoverbelasting in zijn elleboog. ,,Ik wil het niet erger laten worden dan het is en dat is voor honderd procent wel het geval als ik start. Dat wil ik niet riskeren.”

