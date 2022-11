Bekijk hier alle uitslagen en standen van het buitenlands voetbal van zaterdag

Doping­schan­daal in Duitsland: profvoet­bal­ler Hamburger SV betrapt op EPO

De tweede Bundesliga is in de ban van een dopinggeval. De Kroatische verdediger Mario Vuskovic van Hamburger SV is betrapt op het verboden middel erytropoëtine, beter bekend onder de naam EPO. De Duitse voetbalbond DFB is een onderzoek begonnen.

22:04