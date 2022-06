Bekijk hier de tussenstanden van Dag 3 op Wimbledon: Griekspoor en Van Rijthoven later vandaag in actie

Voor 37 miljoen dollar blijft Kyrie Irving nog een jaartje extra bij Brooklyn Nets

Basketbalvedette Kyrie Irving kiest toch voor een langer verblijf bij de Brooklyn Nets. De guard licht de optie in zijn contract om voor 37 miljoen dollar een extra jaar te spelen bij de NBA-club uit New York, meldden Amerikaanse media. De 30-jarige Irving werd de afgelopen tijd met andere teams in verband gebracht.

28 juni