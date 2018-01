Bekritiseerde Dakar Rally ziet Nederlandse deelname steeds verder teruglopen

De Dakar Rally staat op een keerpunt. De Franse organisatie ASO wil begin 2018 flink uitpakken met de veertigste editie, de tiende op Zuid-Amerikaanse bodem. De afgelopen jaren was de kritiek van deelnemers op het parcours niet mals. Ze klaagden steen en been over de vele afgelastingen door wateroverlast. De editie van afgelopen januari spande de kroon: van de 4.000 geplande kilometers aan klassementsproeven werden er 1.800 geschrapt.

Andere veel gehoorde klachten: te lange verplaatsingen buiten de wedstrijd om, hoogteziekte door langdurig verblijf boven de 4.000 meter in Bolivia en te weinig kilometers woestijnpret. Genoeg redenen voor een substantieel deel van de Nederlandse delegatie om af te haken. Op 6 januari gaan er in totaal 27 Nederlandse teams van start, een dieptepunt in tien Zuid-Amerikaanse edities. Vorig jaar waren dat er nog 34, in 2016 zelfs 46. Topjaar was 2009, toen er 66 startnummers voor Nederlanders gereserveerd waren. Alleen al 31 bij de motoren.

Terreurdreiging

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Gerard de Rooy. © Fotopersburo van de Meulenhof bv Die piek valt deels te verklaren door het schrappen van de rally in 2008. De Dakar-karavaan stond in Lissabon al in de startblokken toen de wedstrijd geannuleerd werd wegens terreurdreiging in Mauritanië. De mannen (én vrouwen) van stavast moesten een jaar geduld hebben. Het ongewisse avontuur op een nieuw continent trok in 2009 ook weer andere gelukszoekers aan. De meeste Nederlanders keerden het jaar erop trouwens niet meer terug: het Hollandse contingent kelderde van 66 naar 32.



Nu volgt een nieuw dieptepunt. De grootste klappen vallen bij de vrachtwagens. Onder aanvoering van Gerard de Rooy gaat een pelotonnetje truckers terug naar de roots van de Dakar Rally, Afrika. De Africa Eco Race bestaat al sinds 2009, maar werd in de eerste negen jaren volledig overschaduwd door de Dakar Rally. Als het aan De Rooy ligt, komt daar vanaf morgen verandering in. Hij heeft er zich persoonlijk hard voor gemaakt dat de Africa Race dagelijks aandacht krijgt op de Nederlandse televisie.



De Rooy laat wel de kans liggen om alleen 'topscorer' te worden op de lijst van Nederlandse deelnemers aan de Dakar Rally, voorheen Parijs-Dakar. Met dertien starts deelt hij de eerste plaats met zijn vader Jan (tussen 1982 en 2007). Daarbij moet wel opgemerkt worden dat junior in 2002 debuteerde als monteur in de cabine bij zijn pa en dus 'maar' twaalf edities zelf achter het stuur zat.

Troeven

Terwijl de baas gaat spelen in de zandbak die Sahara heet met twaalfvoudig Dakar-starter Wuf van Ginkel als achtervang, is Team De Rooy met drie trucks ook present in Zuid-Amerika. De troeven daar zijn Ton van Genugten, de Argentijn Federico Villagra en de Kazak Artur Ardavichus. De Africa Race finisht op 14 januari aan het Roze Meer, nabij de Senegalese hoofdstad Dakar. Gerard de Rooy heeft al door laten schemeren dat hij een week later mogelijk aanwezig zal zijn bij de eindstreep van de Dakar Rally in Argentinië, als er voor zijn team daar iets te vieren valt.

Behalve De Rooy en secondant Van Ginkel lopen nog vier oudgedienden in de Dakar-truckerskaravaan over naar de Afrikaanse tegenhanger. Dat alleen verklaart nog niet de halvering van het aantal Nederlandse vrachtwagens in de Dakar Rally. Een aantal rijders heeft er helemaal de brui aan gegeven, in elk geval voorlopig voor een jaar. Sowieso lijkt er over de hele linie sprake van een hogere doorloopsnelheid. De plaatsen van veteranen als Hans Bekx, Hans Stacey en Frans Verhoeven (allen 11 deelnames) worden ingenomen door avonturiers die het na een paar rally's al voor gezien houden. De Dakar Rally wordt steeds meer een 'bucketlistdingetje'. Na één geslaagde missie kan ook die afgestreept worden.

Maurik van den Heuvel hoort na vier deelnames al tot de harde kern. De transportondernemer uit Boekel heeft geen moment getwijfeld tussen de rivaliserende rally's, want er kan er maar één de zwaarste zijn. ,,Er is toch maar één echte zware Dakar en dat is die in Zuid-Amerika." De Zeelandse navigator Wouter Rosegaar (11 deelnames) zit op dezelfde lijn: ,,Voor de competitie moet je in Zuid-Amerika zijn." Ook motorcoureur Jurgen van den Goorbergh stond voor zijn tiende (en laatste) Dakar niet in dubio. ,,Afrika is niet zo interessant voor mijn sponsors."

Quote Er is toch maar één echte zware Dakar en dat is die in Zuid-Amerika. Maurik van den Heuvel

Meer voertuigen

Voor de tiende editie van de Africa Eco Race zijn 105 startnummers uitgedeeld. De Dakar Rally blijft onbetwist de grootste. Terwijl in Nederland de belangstelling tanende is, stijgt over de hele linie het aantal starters: van 316 naar 337 voertuigen. Tegenover de krimp bij de trucks (van 50 naar 45), staan meer quads (van 37 naar 50) en meer auto's (van 87 naar 105). Commercieel gezien is de laatste klasse voor de organisatie het meest interessant. Nergens gaat er zoveel geld om als bij de fabrieksteams van de auto's. Alleen de truckbrigade van het Russische Kamaz kan daarmee wedijveren.

Voor organisator ASO is het een gevoelige klap dat Peugeot Sport na de komende editie stopt met het Dakar-programma. De reden is een verandering van het technische reglement, dat nadelig uitpakt voor de achterwiel aangedreven Peugeots. Daarmee valt een van de grote smaakmakers weg. Dertienvoudig Dakar-winnaar Stéphane Peterhansel bezorgde de Franse fabrikant de afgelopen twee jaar de eindzege in het autoklassement. Als meer grote automerken het voorbeeld van Peugeot of van Gerard de Rooy volgen, betekent dat toch een wake-up call voor de heren organisatoren. Maar een terugkeer naar Afrika? Dat is helemaal geen agendapunt binnen de ASO, garandeerde wedstrijddirecteur Etienne Lavigne onlangs nog.