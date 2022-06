België sloopt Polen na debacle tegen Oranje, droomdebuut voor Vitesse-aanvaller Loïs Openda

Nations LeagueBelgië heeft zich in de tweede groepswedstrijd van de Nations League hersteld van het debacle tegen Oranje (1-4). Polen werd in het Koning Boudewijnstadion eenvoudig met 6-1 verslagen. Vitesse-aanvaller Loïs Openda maakte zijn debuut voor de Rode Duivels én scoorde.

Zonder de geblesseerde Romelu Lukaku begon België voortvarend aan het duel met Polen. Het was zelfs een klein wonder te noemen dat de Rode Duivels niet een snelle voorsprong te pakken hadden. Eerst was het Michy Batshuayi, die bij afwezigheid van Lukaku in de spits begon, die de paal trof. In de rebound had Eden Hazard de bal voor het intikken, maar de Belg van Real Madrid schoot de bal naast.

Niet veel later dacht Batshuayi alsnog de 1-0 te maken voor de formatie van bondscoach Roberto Martínez, maar deze keer was het de assistent-scheidsrechter die daar terecht een stokje voor stak: buitenspel. In de 28ste minuut was het uiteindelijk Robert Lewandowski die de Belgen een lesje effectiviteit gaf. Hij dook plotseling voor Simon Mignolet op en schoot direct raak: 0-1.

Die voorsprong voor Polen was bepaald niet terecht te noemen en België stelde dan ook voor rust nog orde op zaken. Axel Witsel schoot de bal op prachtige wijze binnen nadat hij die voor zijn voeten had gekregen na een gekeerde poging van Kevin De Bruyne: 1-1.

Volledig scherm Kevin De Bruyne viert zijn goal. © AFP

Na rust had Polen helemaal niets meer in de melk te brokkelen. De Bruyne maakte in de 59ste minuut de 2-1 op aangeven van Hazard. Diens vervanger, Leandro Trossard, zorgde vervolgens voor het hoogtepunt van de wedstrijd. Nadat hij eerst al de 3-1 had gemaakt, krulde hij na een korte corner de bal prachtig in de bovenhoek: 4-1.

Leander Dendoncker zorgde, vlak voor de invalbeurt van Vitesse-aanvaller Openda, met een afstandsknal ook nog voor de 5-1. De koek was daarmee nóg niet op, want Openda trakteerde zichzelf op een droomdebuut door de eindstand op 6-1 te bepalen. Met die score staat België nu net als Polen, dat het eerste duel met 2-1 won van Wales, op drie punten in de Nations League-poule. Oranje leidt in de groep met zes punten nadat zowel België (1-4) als Wales (2-1) verslagen werd.

Volledig scherm Loïs Openda. © BELGA

Overige uitslagen

Oekraïne is de Nations League begonnen met een overwinning. De ploeg van bondscoach Oleksandr Petrakov versloeg Ierland in Dublin met 1-0, via een doelpunt kort na rust van de ingevallen Viktor Tsijankov.

Oekraïne kon vanwege de oorlog in het land de afgelopen maanden geen officiële interlands spelen. De nationale ploeg speelde wel wat oefenwedstrijden tegen diverse Europese clubs in de zogeheten Global Tour for Peace. Afgelopen week vond de uitgestelde play-off om een WK-ticket plaats. Oekraïne won daarin met 3-1 van Schotland, maar verloor vervolgens zondag de finale tegen Wales met 1-0. Drie dagen later begonnen de Oekraïners de Nations League in de B-divisie met een zege op de Ieren. In dezelfde poule won Schotland met 2-0 van Armenië, dat eerder al met 1-0 te sterk was voor Ierland.

League A:

België - Polen 6-1

Wales - Nederland 1-2



League B:

Ierland - Oekraïne 0-1

Schotland - Armenië 2-0

