Belgische bondscoach Verbrugghe moet EK wielrennen verlaten na uitstapje

Bo­ra-hansgrohe toch met Schachmann naar Tour

24 augustus Bora-hansgrohe neemt de Duitse wielrenner Maximilian Schachmann alsnog mee naar de Tour de France. De deelname van de Duitser was onzeker nadat hij zijn sleutelbeen had gebroken bij een aanrijding met een auto in de Ronde van Lombardije. De ploeg laat echter weten het Tourteam onveranderd te laten.