Benauwde zege Paris Saint-Germain, makkelijke avond voor Manchester City en Real Madrid

Met het supertrio, bestaande uit Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé, in de basis, leek Paris Saint-Germain in de eerste helft gemakkelijk Juventus te overlopen. De drie supersterren dansten vanaf de eerste minuut door de Turijnse defensie, wat al in de vijfde minuut leidde tot de eerste Parijse treffer.

Neymar stak met een lobje Mbappé weg, die prima afwerkte met links en Juventus-doelman Mattia Perin kansloos liet. Het was voor de 23-jarige Fransman al zijn 34ste(!) CL-treffer in zijn nog prille loopbaan. Zeventien minuten later kwam daar al nummer 35 bij, nadat Mbappé op aangeven van Achraf Hakimi het eindstation was van een goed uitgespeelde Parijse aanval.

Juventus, waar onder anderen Angel Di Maria (ex-PSG) en Paul Pogba ontbraken door blessures, probeerde zichzelf vervolgens terug in de wedstrijd te knokken. Daar slaagde de ploeg van Massimiliano Allegri in de tweede helft in dankzij een kopbal van Weston McKennie. Maar tot een comeback kwam het niet.

Haaland op schot

Ook voor Manchester City, dat met Erling Haaland dit seizoen eindelijk hét grote Champions League-doel wil verwezenlijken, werd het een mooie avond. De ploeg van Pep Guardiola won in en tegen Sevilla met 0-3.

Al in de eerste helft maakte Haaland zijn eerste CL-goal voor City, door de bal al glijdend vanuit een voorzet van Kevin de Bruyne binnen te tikken. City kwam daarna niet meer in de problemen en verdubbelde de voorsprong dankzij een knappe goal van Phil Foden. Even later tekende Haaland met de 0-3 voor zijn 25ste CL-treffer in pas zijn twintigste wedstrijd in het miljardenbal en Ruben Dias maakte er in de blessuretijd nog 0-4 van.

Real Madrid wint

Real Madrid kende tegen Celtic een lastige eerste helft. De Madrilenen hadden het moeilijk op Celtic Park en kwamen met de schrik vrij, toen Callum McGregor de bal op de paal pegelde. Het meest vervelende moment moest toen echter nog komen. Sterspeler Karim Benzema moest namelijk al in de eerste helft worden vervangen vanwege een blessure.

Zonder Benzema maar met Eden Hazard als zijn vervanger, stelde het sterrenensemble uit Madrid in de tweede helft alsnog orde op zaken. Kort na rust sloeg Vinicius Junior toe vanuit een Madrileense counter en via Luka Modric en Hazard liep de ploeg van Carlo Ancelotti in Schotland uit naar een ruime zege: 0-3.

Alle uitslagen:

Red Bull Salzburg - AC Milan 1-1

Celtic - Real Madrid 0-3

RB Leipzig - Shakhtar Donetsk 1-4

Sevilla - Manchester City 0-4

Paris Saint-Germain - Juventus 2-1

Benfica - Maccabi Haifa 2-0



