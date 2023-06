Benfica heeft Orkun Kökçü bijna beet: Feyenoord gaat verkooprecord breken met transfer

Benfica heeft Orkun Kökçü bijna binnen. De Portugese topclub weet hoe ver het moet gaan om de Turkse international in te kunnen lijven. In Rotterdam denken ze dat de deal met de Portugese kampioen snel kan worden afgerond, maar uiteraard alleen als de vraagprijs die Feyenoord voor ogen heeft inderdaad op tafel wordt gelegd. Afgelopen winter was er een club die Kökçü wilde inlijven en daar 22 miljoen plus nog enkele miljoenen als bonussen voor neer wilde leggen.

Kökçü kan voor vijf jaar tekenen als Benfica voldoende geld op tafel legt Feyenoord wilde de aanvoerder niet laten gaan, zoals het afgelopen zomer ook duidelijk was tegenover de middenvelder: Kökçü moest in de Kuip blijven. Die dubbele weigering betekende wel dat de zelf opgeleide speler deze zomer zo goed als zeker zou gaan vertrekken. Er is veel interesse was voor Kökçü, maar vooral Benfica wil echt doorpakken. Trainer Roger Schmidt vertelde in een persoonlijk onderhoud gedetailleerd wat hij van plan was met de speler, die proefde dat er volop raakvlakken waren met de speelstijl die Arne Slot bij Feyenoord hanteert.



Te Kloese weet dat Benfica een betrouwbare partij, een beursgenoteerd bedrijf, is om zaken mee te doen. Rui Costa en Pedro Ruiz Braz zijn nog niet naar Rotterdam gekomen om de deal te beklinken, maar de voormalig topspeler en de technisch directeur van de topclub springen als het moet morgen nog in het vliegtuig om de deal het laatste zetje te geven.

De afhandeling van de transfer van Fredrik Aursnes verliep vorige zomer ook vlekkeloos. De Portugezen leerden van die periode wel één ding: het binnen hengelen van de Noor duurde bijna twee maanden. Benfica pakte ten opzichte van Feyenoord maar niet door. Toen de eredivisie alweer was begonnen liet Te Kloese weten dat een verkoop van Aursnes niet meer aan de orde zou zijn. ,,We hadden al spelers verkocht en het seizoen was al begonnen’', zei Te Kloese toen. ,,We wilden er een streep doorzetten.’'

Benfica pakte op de valreep alsnog door en haalde Aursnes ternauwernood weg uit Rotterdam. Dit keer wil Benfica het allemaal veel sneller afhandelen. Te Kloese weet dat Kökçü graag naar Benfica gaat, dat maakt dat andere geïnteresseerde partijen in principe niet meer kansrijk zijn.

Tussen de 25 en 30 miljoen

De speler kan voor vijf jaar tekenen als Benfica voldoende geld op tafel legt. Dat is een bedrag dat het verkooprecord van circa 25 miljoen van Luis Sinisterra naar Leeds United uit de boeken laat verdwijnen. Het lijkt op een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen uit te komen. De mensen die denken dat Engelse clubs een veelvoud voor de speler over zouden hebben, daar was vooralsnog geen sprake van. Benfica is en was het meest concreet en wat die club wil betalen ligt zeker niet onder de prijzen die clubs als Aston Villa en Manchester United zouden willen neerleggen.

Verschil met Sinisterra is uiteraard dat Kökçü zelf is opgeleid, er hoeft geen percentage naar een vorige werkgever en er is voor de speler nooit een transfersom betaald. Benfica verdiende het afgelopen jaar een vermogen aan de verkoop van Darwin Nuñez (Liverpool) en Enzo Fernandez (Chelsea). De Portugezen zijn bereid van Kökçü de duurste aankoop ooit te maken.



Darwin Nuñez kostte de club eerder 24,2 miljoen. Te Kloese zal ook een doorverkooppercentage bedingen, iets dat lucratief kan zijn. Enzo Fernández kostte Benfica vorige zomer volgens goed ingewijden 18 miljoen euro, hij kwam over van River Plate. Een half seizoen later incasseerde Buenos Aires meer dan 30 miljoen extra omdat Chelsea de knip had getrokken.