Benfica wil net als tegen Ajax pieken en compact spelen: ‘We zullen zekerheid moeten inbouwen in de defensie’

Benfica denkt na het uitschakelen van Ajax ook Liverpool te kunnen verrassen morgen in de kwartfinales van de Champions League. Trainer Nélson Veríssimo beseft dat zijn ploeg dan in beide duels op zijn best moet presteren.

,,Liverpool is een zeer krachtige ploeg, geleid door een coach die geen introductie behoeft. We zullen in beide wedstrijden moeten pieken zoals we tegen Ajax gedaan hebben en moeten op ons best zijn om een kans te hebben”, zei Veríssimo over het treffen met het team van Jürgen Klopp.

,,Als we spelen op het niveau waartoe we in staat zijn, kunnen we de sterke punten van Liverpool neutraliseren. We hebben het gevoel dat er situaties komen waarin we offensief kunnen profiteren en we zullen zekerheid moeten inbouwen in de defensie. We moeten erg compact spelen. Zij hebben een grote selectie met veel aanvallende opties.”

Net als tegen Ajax begint Benfica met een thuiswedstrijd. ,,Het is goed voor ons om de eerste wedstrijd thuis te spelen”, oordeelt de coach. ,,We zullen de steun hebben van onze twaalfde man en we geloven dat die het verschil kan maken.”

Middenvelder Adel Taarabt, die in Engeland voor onder meer Tottenham Hotspur speelde, weet ook dat Liverpool de favoriet is voor de ontmoeting. ,,Maar natuurlijk hebben we een kans, we staan niet zomaar in de kwartfinales. We hebben veel respect voor Liverpool, maar we zijn niet bang voor ze.”

Benfica hield Ajax in Lissabon op 2-2 en won vervolgens met 1-0 in Amsterdam.