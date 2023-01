Benjamin Mendy vrijgesproken van zes aanklachten van verkrachting

Van den Bergh klopt Abiabi na bloedstol­len­de slotfase op Bahrain Darts Masters

Even was het heet onder de voeten van Dimitri van den Bergh. In een zenuwslopende laatste set mist hij belangrijke matchdarts, maar ook zijn tegenstander Alain Abiabi doet dit. Uiteindelijk weet de Belg het af te maken.

