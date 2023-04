Berry van Peer (nummer 159 van de wereld) maakt indruk met zege op toptalent Josh Rock, ook Dirk van Duijvenbode door

Van Peer plaatste tegen Rocky direct een break . De Nederlander zag zijn tegenstander na vier legs langszij komen, maar vervolgens wist Rock opnieuw zijn eigen leg niet te behouden. Bionic , zoals de bijnaam van Van Peer luidt, gaf de voorsprong niet meer weg en via dubbel acht haalde hij de zege binnen in München. Het gemiddelde van Van Peer was ruim 94, iets minder dan een punt meer dan Rock. Ook het finishpercentage van de Nederlander was beter: 54,55 procent om 42,86 procent. In de achtste finales neemt Van Peer het morgenmiddag op tegen de Ier Keane Barry. (tekst gaat verder onder de tweet)

Van Duijvenbode langs Rydz

Van Duijvenbode stroomde vanwege zijn positie op de wereldranglijst (elfde) in de tweede ronde in. Aubergenius was in zijn eerste partij in München te sterk voor de Engelsman Callan Rydz, de nummer 24 van de wereld: 6-3.



Alleen in de eerste en laatste leg viel geen break en was het Van Duijvenbode die zijn eigen leg wist te behouden. De zeven legs daartussen waren allemaal breaks. De Nederlander noteerde een gemiddelde van ruim 95, tegenover ruim negentig van Rydz. Het finishpercentage was ook in het voordeel van Aubergenius: 37,5 procent om 23,08 procent. In de achtste finales speelt Van Duijvenbode tegen landgenoot Noppert of de Duitser Liam Maendl-Lawrance.