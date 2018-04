Bertens naar halve finale Charleston

NEC'er Dijkstra na verlies topper: ‘Kampioenschap laten varen’

6 april AMSTERDAM - Mart Dijkstra was vrijdagavond realistisch na de nederlaag bij Jong Ajax (2-0). De NEC-aanvoerder ziet geen rol meer weggelegd voor zijn ploeg in de titelstrijd van de eerste divisie. De achterstand op koploper Fortuna Sittard is vier punten met nog vier speelrondes te gaan.