Bertens vecht zich in adembenemende partij langs Venus Williams

Door Rik Spekenbrink



Bertens is na Michaëlla Krajicek in 2007 de eerste Nederlander die de tweede week van Wimbledon haalt. Haar tegenstander in de vierde ronde (maandag) komt later vandaag uit de partij tussen Karolina Pliskova, als 7de geplaatst, en de Roemeense Mihaela Buzarnescu.



Bertens had eerder dit jaar in Miami nog van Williams verloren nadat ze drie matchpoints had gekregen. Maar, zo zei ze vooraf, die partij had haar wel geleerd hoe Williams het beste te bespelen is. ,,Ze beweegt niet meer optimaal”, zei Bertens. ,,Ik moet aanvallen.”



Ze speelde een prima eerste set. Geheel volgens plan pakte ze de tweede service van Williams aan en durfde ze vanuit het achterveld voor haar slagen te gaan. Aanvallen, dat is voor Bertens (26) de enige weg naar succes op gras, waar ze niet de tijd krijgt om te schaken in de rally’s. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Bertens ook een paar handen vol cadeautjes kreeg van Williams, die totaal niet in haar ritme kwam. Forehands vlogen meters uit, haar service liep totaal niet. Op 5-1 werkte Williams nog drie setpunten van de Nederlandse weg, maar die was niet onder de indruk. Met een ace op setpunt en een lovegame gooide Bertens de eerste set in het slot. Dat werd door het publiek op Court 1 gewaardeerd.



Ze trok het goede spel in de tweede set lange tijd gewoon door. Op 1-1 brak ze Williams. Die ging iets beter spelen, maar dat gold zeker ook voor Bertens, die weinig verkeerd deed en de Amerikaanse aan het lopen zette. Dat gaat bij Williams niet meer zo snel en soepel als in haar beste jaren. Toch voelde je aankomen dat het bij 4-2 voor Bertens nog niet gespeeld was. Williams brak terug, maar speelde daarna zelf een povere game: 5-4. Maar met die verspeelde wedstrijdpunten van ‘Miami’ in het hoofd, was het uitserveren nog een hels karwei voor Bertens. Vanaf 30-30 speelde ze twee ‘shaky’ punten en verloor de game. Op 5-6 won ze een sterke lovegame om de tiebreak veilig te stellen. Daarin won de ervaring van Williams het van de zenuwen bij Bertens. Na drie setpunten te hebben weggewerkt zat er duidelijk spanning in de arm en ging haar forehand uit.



Williams leek het momentum te hebben overgenomen en kwam snel op 0-2 in de beslissende set. Maar Bertens krabbelde weer op, ondanks wat grillen. Ze brak Williams terug en daarna ging het tot 6-6 gelijk op. Maar in de laatste games had Bertens het betere van het spel. Op 6-5 kwam ze opnieuw op 2 punten van de winst. Maar pas 2 games later was het raak. Bertens bleef Williams onder druk zetten en op het derde matchpoint capituleerde die.



Bertens, die afgelopen week tegen iedereen die ernaar vroeg herhaalde dat ze geen liefde voelt voor grastennis, verloor ook in haar eerste twee partijen geen set. Maar ze heeft, aan de hand van de tactische tips van coach Raemon Sluiter, afgelopen week wel ontdekt hoe ze er het beste van kan maken. Dat brengt haar voorlopig in de vierde ronde van Wimbledon.