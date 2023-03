Bestelbus met 700 kilo chocolade niet naar Matthijs de Ligt, maar naar voedselbank

Net nu NEC moet toeslaan in de strijd om de play-offs is de betrouw­baar­ste linie kwetsbaar

Net nu NEC moet toeslaan in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, is de betrouwbaarste linie opeens kwetsbaar. Door het 2-2 gelijkspel tegen FC Utrecht blijft de Nijmeegse club achter de feiten aanlopen.