Bicentini stunt met Curaçao tegen Costa Rica

SAN JOSÉ - Remko Bicentini is met Curaçao hard op weg naar de Final Four van de Nations League in het Caraïbisch gebied. De Wijchense bondscoach (ook trainer van de Maldense hoofdklasser Juliana'31) hield met de nationale ploeg Costa Rica zondagavond (maandagochtend Nederlande tijd) op 0-0.

Eerder pakte Curaçao, met oud-Vitesse doelman Eloy Room onder de lat, al vier punten van Haïti (1-0 en 1-1), waardoor de ploeg van Bicentini nu koploper is in groep D van CONCACAF Nations League. Costa Rica plaatste zich sinds 1990 al vijf keer voor een wereldkampioenschap voetbal.

Als Curaçao op 15 november in Willemstad de laatste poulewedstrijd wint van Costa Rica, plaatst de ploeg zich voor de eindstrijd in juni. Honduras lukte dat al, de Verenigde Staten en Mexico zijn de twee belangrijkste andere kandidaten. ,,We moeten het niveau van de laatste wedstrijden vasthouden, dan zie ik het zeer positief in’’, zei Bicentini voordat hij maandag weer op het vliegtuig naar Nederland stapte.

Honderd procent kansen

Vanaf de kant had de Wijchense trainer gezien hoe zijn elftal, met spelers als Leandro Bacuna (oud-FC Groningen, nu Cardiff City) en Brandley Kuwas (oud-Heracles en nu Al-Nasr) bij vlagen de zware wedstrijd tegen Costa Rica had gedomineerd. ,,Voor rust vier en na rust twee honderd procent kansen. Op die moment hadden we onszelf moeten belonen, maar stuitten we steeds op hun keeper’’, doelde Bicentini op Keylor Navas. De 32-jarige sluitpost verhuisde vorig maand nog voor 15 miljoen euro van Real Madrid naar Paris Saint-Germain.