Bijrol voor Nederlandse darters in Barnsley, Van Duijvenbode goed in vorm voor EK

Op de laatste dag van de Player Championship toernooien in Barnsley hebben de Nederlanders weer een bijrol gespeeld. Dirk van Duijvebode haalde als enige de kwartfinales, maar moest voor de tweede keer deze week zijn meerdere erkennen in Damon Heta.

Voor Van Duijvenbode waren de vloertoernooien een moment om zijn vorm op te bouwen richting het EK Darts in Dortmund, dat 27 oktober van start gaat. Donderdag haalde de Aubergenius 'slechts’ de derde ronde, van het 25ste Players Championship toernooi van het jaar. Maar vrijdag leefde hij op en kwam de Nederlandse darter dicht bij dagwinst. In de finale moest hij buigen voor Damon Heta, die dit hele jaar al uitstekend in vorm is. Dave Chisnall won op de openingsdag.

Op zaterdag haalde Van Duijvenbode weer de laatste zestueb, net als Danny van Trijp . Alan Soutar was in die ronde met 6-5 te sterk voor Van Duijvenbode, Jose de Sousa klopte Van Trijp met 6-3. Raymond van Barneveld zorgde in de eerste ronde van dat toernooi voor een stuntje, maar daar bleef het ook bij voor de Haagse darter.

Hij rekende in de eerste ronde af met Gerwyn Price (6-4), maar Jermain Wattimena bleek in de tweede ronde vervolgens te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen. The Machine Gun bleek vervolgens zelf niet opgewassen tegen Stephen Bunting: 3-6.

Raymond van Barneveld.

Ryan Searle gooide in zijn eerste partij van de zaterdag een negendarter. Veel maakte het uiteindelijk niet uit, want Searle verloor met 5-6 van Ryan Joyce. Rob Cross schreef het toernooi van zaterdag op zijn naam. De voormalig wereldkampioen was in de finale met 8-4 te sterk voor Peter Wright, de huidige wereldkampioen.

Zondag was Van Duijvenbode wederom de beste Nederlander. In de kwartfinale was hij kansloos tegen weer Damon Heta (6-0). De Australiër raakte in dat duel zelfs een gemiddelde van boven de 114. De Aubergenius had duidelijk al zijn energie gestopt in de zinderende wedstrijd tegen Jonny Clayton bij de laatste zestien (6-5). Daarbij was het de Nederlander die 105,31 gemiddeld gooide, terwijl zijn tegenstander 108,67 raakte per drie pijlen.

