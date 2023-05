Bizar moment: Veldbestormer zoekt ruzie met Newcastle-trainer Eddie Howe

Icoon Dusan Tadic heeft bij Ajax niet het eeuwige leven: ‘Ook met een voorbeeld is het een keer klaar’

Kritiek kreeg hij al eerder in zijn Ajax-tijd, maar nu ligt Dusan Tadic (34) andermaal onder vuur. Als de grote leider al ‘op’ is, hoe begeleid je hem dan geruisloos en chic naar de bank of de uitgang? ,,Dan moet je eerlijk en dus ook hard zijn.” Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en vooral oud-Schalke-trainer Huub Stevens geven aan hoe zij met de situatie zouden omgaan.