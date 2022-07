Bizarre misser in Canada: bal ligt op doellijn, maar speler schiet toch naast

Het balletje over de lat van Wim Kieft, het juichen van Jurrie Koolhof terwijl de bal net niet over de doellijn gaat of Fernando Torres die de bal naast een leeg doel schiet nadat hij de keeper al voorbij is; het zijn allemaal pijnlijke missers die al honderden keren op televisie en internet voorbij zijn gekomen.



William Akio kan zich nu in dat rijtje voegen, want de aanvaller uit Zuid-Soedan zorgde voor ongeloof bij alle voetballiefhebbers in Canada. Akio probeerde een doelpunt van zijn Canadese teamgenoot Alessandro Riggi te pikken, maar dat pakte helemaal verkeerd uit. Toen de bal bijna helemaal over doellijn was gerold zette Akio zijn tenen nog tegen de bal, maar dat deed hij helemaal in de verkeerde richting en zo rolde de bal niet tegen de net maar over de zijlijn.



Akio kwam wel goed weg, want Valour FC uit Winnipeg won de wedstrijd tegen Halixaf Wanderers in de Canadese Premier League met 1-0. Vijf minuten voor tijd maakte Moses Dyer de winnende goal, waardoor er bij Valour FC nog flink gelachen kon worden om de ongelooflijke misser van Akio. De 23-jarige aanvaller had vorige week zelf nog de winnende gemaakt voor zijn club, waar hij nu op tien goals in 44 duels staat.