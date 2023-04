Blessure Xandro Schenk extra streep door de rekening voor De Graafschap

Schenk liet zich in Oss in de 71ste minuut vervangen door Jan Lammers. ,,Xandro zei meteen dat het niet goed was met zijn hamstring", vertelde De Graafschap-trainer Richard Roelofsen. ,,We weten nog niet hoe ernstig het precies is, maar ik ben bang dat hij er toch wel een paar weken uit is. Dit is een blessure die we nu net niet kunnen gebruiken.”