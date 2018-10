Bokser Wilder breekt kaak mascotte tijdens tv-show

Video Denemarken zonder Eriksen niet voorbij Ierland

13 oktober Denemarken heeft in divisie B van de Nations League genoegen moeten nemen met een punt bij Ierland. De toeschouwers in Dublin werden amper verwend en kregen ook geen doelpunten te zien: 0-0. Denemarken was de nieuwe landencompetitie vorige maand begonnen met een overwinning op Wales (2-0).