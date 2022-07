Bol moeiteloos door naar de halve finale op 400 meter horden: ‘Zag dat het gat groot was’

Met grote voorsprong kwam Bol over de finish in haar serie, terwijl ze de laatste honderd meter al niet meer aanzette. ,,Ik was van plan om tot de achtste horde hard te lopen en daarna rustiger aan te doen. Maar ik vertraagde al iets na de zevende horde. En toen ik daarna op het laatste stuk naar links keek, zag ik dat het gat heel groot was.”

Sterker nog: haar tijd bleek de snelst gelopen tijd van alle vijf de series, hoewel daar geen conclusies aan hoeven te worden verbonden. Alle favorieten in vorm houden zich traditiegetrouw in. Eerder op de avond was Sydney McLaughlin al in actie gekomen. Haar Amerikaanse leeftijdsgenote en de wereldrecordhoudster won ook al soeverein haar serie in 53,95. Hoe goed Bol ook is, ze weet dat McLaughlin de favoriet is. Maar naar haar kijken, zegt ze tijdens dit toernooi nauwelijks te doen. ,,Dat doet mijn coach wel. En als er dan iets bijzonders is, hoor ik het alsnog. Het belangrijkste is: ik voel mij heel goed.”