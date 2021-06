Boliviaanse voetballer geschorst na kritiek op Copa América

Bandenspan­ning in Frankrijk: ‘Ik begrijp dat Max Verstappen boos is’

17 juni Het ging vandaag in Le Castellet eigenlijk maar over één ding: banden. Hoe kon het dat bij Max Verstappen en Lance Stroll ‘zomaar’ een band plofte, twee weken geleden in Bakoe? Leverancier Pirelli deed onderzoek, maar sommige teams en coureurs kunnen moeilijk leven met de conclusies.