Bommetje bij Rode Duivels: Thibaut Courtois komt niet opdagen na aanvoerderskwestie bij België

Thibaut Courtois ontbreekt morgenavond bij België in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. De doelman (31) kwam gisteravond verrassend niet opdagen bij het vervolg van het trainingskamp van de Rode Duivels in Tubeke. Courtois, die ook een lichte knieblessure heeft, zou balen van een aanvoerderskwestie in de ploeg van bondscoach Domenico Tedesco.

De selectie van de Belgen verzamelde zich gisteravond weer in Tubeke na de 1-1 van zaterdag tegen Oostenrijk. Morgen spelen de Rode Duivels in Tallinn tegen Estland. Op het appel ontbrak tot veler verrassing Thibaut Courtois, terwijl bondscoach Domenico Tedesco zaterdag nog had gezegd dat de selectie volledig naar Estland zou afreizen.

Courtois zou er morgen zelfs de aanvoerdersband dragen. ,,Thibaut is erg belangrijk voor ons”, zei Tedesco zaterdag nog. ,,Ik kan je niet vertellen hoe ik hem waardeer. Zaterdag had ik een gesprek met Romelu (Lukaku) en Thibaut over het aanvoerderschap: tegen Oostenrijk was het Lukaku, tegen Estland krijgt Thibaut de eer. Het is voor ons belangrijk dat ook hij zich gewaardeerd voelt.”

Vooral die laatste zin van Tedesco was opvallend. Alsof hij de eergevoelige Courtois alsnog wilde paaien. De doelman van Real Madrid werd zaterdag nog gehuldigd voor zijn 100ste interland, maar aanvoerder was hij in Brussel niet. Terwijl Courtois bij absentie van Kevin De Bruyne die band maar wat graag had gedragen tegen Oostenrijk. Volgens bronnen bij de Rode Duivels, zo tekende de Belgische krant Het Laatste Nieuws vanmorgen op, was Courtois niet blij met hoe de bondscoach de aanvoerderskwestie had aangepakt. Na het duel met de Oostenrijkers liet Courtois zich niet zien.

Tedesco heeft vanavond in Tallinn wat uit te leggen bij de persconferentie. Courtois, die overigens ook kampt met een lichte ontsteking in de knie, wordt morgenavond vervangen door Matz Sels, die zijn derde interland gaat spelen.