‘Bondscoach van nationale vrouwenvoetbalteam VS neemt ontslag’

Nederlands wielersuc­ces: Fabio Jakobsen wint in Denemarken, Jum­bo-Vis­ma slaat toe in Burgos

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. In een massasprint was de Europees kampioen sneller dan Soren Waerenskjold en Soren Kragh Andersen. In Burgos was er ook Nederlands wielersucces.