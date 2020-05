Borussia Dortmund overklast aartsrivaal Schalke in surrealistisch decor

Borussia Dortmund-Schalke 04 (4-0), vanmiddag. De Bundesliga kon met een minder aansprekend duel worden hervat. Maar hoe is het nou, kijken naar een topwedstrijd waarbij geen publiek aanwezig is? Tijd voor een proef op de som.

Door Dennis van Bergen

De eenzame jongen in de dansschool is hij, Raphaël Guerreiro, halverwege de tweede helft van Borussia Dortmund-Schalke 04. Met een prachtig doelpunt heeft hij de thuisclub zojuist op 4-0 geschoten. Maar nu staat hij daar alleen, ergens in een hoekje van het desolate Signal Iduna Park. Geen knuffel van een ploeggenoot. Geen highfive. Een tikkeltje ongemakkelijk wiegt hij zijn heupen maar op het ‘Dortmund Olé’, dat hysterisch door de speakers weerklinkt.

Op de kop af 209 mensen zijn er vanmiddag in een van de meest machtige voetbaltempels van Europa: een stuk of veertig spelers, clubdirecties, tv-medewerkers, suppoosten. Scheidsrechters en hun vlaggers uiteraard. Ze zien een magistraal Dortmund aan het werk en een onthutsend Schalke. En toch: de voorstelling beklijft lang moeizaam.

Surrealistisch. Als één woord de rode draad vormt tijdens de 180ste editie van de Kohlenpott-derby is het dat wel. Schalke-coach David Wagner die zijn aanwijzingen hoort echoën langs de vier lege tribunes. Zijn hulptrainer die wat onhandig aan zijn mondkapje friemelt wanneer hij op een onwelgevallige looplijn stuit. Wisselspelers die op anderhalve meter van elkaar achter de reclameborden zitten, minutieus afgemeten zoals ze dat alleen in Duitsland kunnen. Het heeft iets absurdistisch.

Maar het is vooral de entourage die zo contrasteert met hoe het er gewoonlijk aan toe gaat bij tijdens de meest beladen derby van Duitsland. De meeste voetballiefhebbers herinneren zich vast nog het late doelpunt van keeper Jens Lehmann, dat eind jaren negentig tot zoveel opwinding leidde op de tribunes. Of de fraaie treffers waarmee Klaas-Jan Huntelaar en Ebi Smolarek hun publiek gek kregen. Om nog maar te zwijgen over de legendarische editie uit 2017, waarin de emoties haast letterlijk van de Gelbe Wand spatten nadat Die Königsblauen na een 4-0 achterstand terug wisten te komen tot 4-4. Niets van dat alles vanmiddag. Het Signal Iduna Park ademt nu de stilte van een biljardcentrum.

Of de wedstrijd daarmee niet de moeite waard is voor de neutrale televisiekijker, die het twee maanden lang zonder live voetbal heeft moeten stellen? Allesbehalve dat.

Genieten valt er op zo’n middag heus. Van Julian Brandt, die bij zo’n beetje elke Dortmund-aanval de spil is. Bijvoorbeeld bij die waaruit tiener-revelatie Erling Braut Haaland in de eerste helft de 1-0 maakt op aangeven van Thorgan Hazard. Of van Hazard, die al vroeg in de tweede helft voor de beslissing zorgt, 3-0. Ook mooi: het enthousiasme waarmee FOX-sports-commentator Vincent Schildkamp de daaraan voorafgaande 2-0 van Guerreiro begeleidt. Voor het eerst in zijn loopbaan overstemt Schildkamp met zijn uithaal het hele stadion, dat onder normale omstandigheden plaats biedt aan dik 80.000 toeschouwers.

Maar echt in de stemming komen is deze middag lastig voor de gemiddelde voetballiefhebber. Voor zo’n eerste keer is het best geinig om te zien, twee Duitse stewards die goedkeurend naar elkaar knikken omdat ze escalaties tussen supportersgroepen voorkomen hebben. Alleen: Je snakt zo naar gezang. Naar een intens fluitconcert. Of, zoals tijdens het VAR-moment in de tiende minuut, naar die rauwe consternatie die er gewoonlijk op volgt. Het bij vlagen wervelende voetbal en de heerlijke treffers van Dortmund ten spijt; dat is er nooit in negentig minuten tijd. En dat is precies hoe deze eenzijdige editie van de Kohlenpott de geschiedenis in gaat. Het voetbal is terug. Het voetbalgevoel helaas nog niet.