Boskamp en De Mos over Overmars: ‘Er wordt wel schande van gesproken, maar dat kan zo overwaaien’

Door Johan Inan



,,Ik kan veel begrijpen, maar dit... Echt niet’’, slingert Club Brugge-icoon Franky van der Elst even na de presentatie van Marc Overmars (48) bij FC Antwerp de wereld in. Meer dan ‘nee, nee, laat maar, maar begrijpen doe ik het niet’ wil de voormalige Rode Duivel verder niet kwijt over de aanstelling van de door grensoverschrijdend gedrag bij Ajax opgestapte directeur.



Dat het nieuws bij de zuiderburen insloeg als een bom, merkten ook analytici Jan Boskamp en Aad de Mos, die jarenlang als coach actief waren in België. Eerstgenoemde woont er nog steeds, terwijl De Mos ten tijde van Overmars’ presentatie op de Bosuil in België was. ,,Die journalisten waren allemaal erg verrast. Dat ben ik ook, want ik dacht dat Overmars niet snel meer aan de bak kon in Europa.”