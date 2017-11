Bosz zet Aubameyang uit selectie bij Dortmund

Trainer Peter Bosz vertelde woensdag nog dat hij de aanwezigheid van zijn topschutter op de training erg waardeerde. De van Ajax overgekomen trainer is de laatste weken met Borussia Dortmund in een vrije val beland. Zijn ploeg haalde maar één punt uit de laatste vier competitieduels.



Vorig seizoen werd Aubameyang ook al eens uit de selectie gezet. Toenmalig trainer Thomas Tuchel schorste de spits uit Gabon, nadat hij ondanks een verbod op zijn vrije dag tóch naar Milaan was gevlogen. Bij zijn rentree maakte Aubameyang prompt vier goals tegen HSV (5-2).