Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor mogen zondag direct aan de bak op Roland Garros

Onderzoek vanwege hoge geldinzet

De wedstrijd tussen de Spanjaard Bernabe Zapata Miralles en de Israëliër Dudi Sela, in het kwalificatietoernooi van Roland Garros, wordt vermoedelijk onderzocht. De wedstrijd is mogelijk gemanipuleerd, zegt een goed geïnformeerde bron donderdag tegen het Franse persbureau AFP. De partij, in de eerste ronde van de kwalificaties, was maandag. Zapata Miralles won met 6-3 6-0. Tijdens de tweede set werden er in drie landen (Oekraïne, Cyprus en Armenië) veel en hoge weddenschappen genoteerd. “Er is niets aan de hand”, liet de Franse tennisfederatie (FFT) in een eerste reactie weten. Voorlopig is door de juridische autoriteiten in Frankrijk nog geen officieel onderzoek ingesteld.