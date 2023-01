Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor verder in India, Tim van Rijthoven onderuit

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor hebben de kwartfinales bereikt van het ATP-tennistoernooi van Pune in India. Tim van Rijthoven redde het niet en werd in de tweede ronde uitgeschakeld.

De als tweede geplaatste Van de Zandschulp was in de tweede ronde in twee sets te sterk voor de Italiaanse qualifier Flavio Cobolli: 7-5, 6-4. De partij duurde ruim anderhalf uur.

Van de Zandschulp moest zich in zowel de eerste als tweede set terugknokken van een achterstand. De 20-jarige Cobolli begon goed en leek bij 5-3 de setwinst voor het grijpen te hebben. Van de Zandschulp won vervolgens vier games op rij.

In de tweede set brak Cobolli de service van de Nederlander opnieuw rap (3-1). Dit keer sloeg de 26-jarige Van de Zandschulp bij 4-2 terug en ook nu stond hij geen game meer af.

In de kwartfinales stuit Van de Zandschulp op de Duitser Maximilian Marterer. Tallon Griekspoor zit in Pune eveneens bij de laatste acht spelers. Tim van Rijthoven strandde in de tweede ronde.

Tallon Griekspoor

Tallon Griekspoor was eveneens in twee sets te sterk voor Marco Cecchinato: 6-4. 6-4. Het was de eerste ontmoeting op het hoogste niveau tussen Griekspoor en Cecchinato, die elkaar op de wereldranglijst weinig ontlopen: 95ste en 101ste. In de kwartfinales neemt Griekspoor, die in de eerste ronde de Spanjaard Jaume Munar uitschakelde, het op tegen de als eerste geplaatste Kroaat Marin Cilic of de Spanjaard Roberto Carballes Baena.

Tim van Rijthoven slaagde er niet in de kwartfinales te halen. De 25-jarige Nederlander verloor in de tweede ronde in twee lange sets van de Rus Aslan Karatsev: 6-7 (7) en 6-7 (8).

Van Rijthoven, die het toernooi was begonnen met een zege op de Moldaviër Radu Albot, werd in de tweede set bij 3-2 gebroken. De Brabander sloeg direct terug en opnieuw moest een tiebreak de beslissing brengen. Van Rijthoven nam daarin een voorsprong van 4-1, maar hij wist het niet af te maken. Karatsev, die als achtste is geplaatst in Pune, maakte de partij af op zijn derde wedstrijdpunt.

Volledig scherm Tim Van Rijthoven © BELGA