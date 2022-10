Botic van de Zandschulp komt er in eerste duel met Novak Djokovic niet aan te pas: ‘Niveau te bizar voor woorden’

Met videoBotic van de Zandschulp heeft in zijn eerste wedstrijd tegen Novak Djokovic geen potten kunnen breken. In de tweede ronde van het ATP-toernooi van Astana ging de Nederlandse nummer 34 van de wereld in twee sets onderuit: 6-3 en 6-1.

In de eerste vier games wist Van de Zandschulp gelijke tred te houden met Djokovic, die in de beginfase zijn waardering liet blijken voor het loopvermogen van de Nederlander. Van de Zandschulp had meermaals een antwoord op de korte ballen van de Serviër en kon tot 2-2 goed meekomen.

Bij een 3-2-achterstand speelde Van de Zandschulp echter een slordige game, waarna hij een game later een breakpoint onbenut liet door een passing te missen. Niet veel later trok de favoriet de set met een lovegame naar zich toe.

In de tweede set pakte Djokovic, die nog werd behandeld aan zijn hand maar niet gehinderd leek door een blessure, vanaf 1-1 vijf games op een rij. Het duel duurde een uur en 11 minuten.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp © AFP

,,Mijn gevoel na afloop is dat ik tegen de beste speler van dit moment heb gespeeld. Ik denk dat hij maar één bal fout heeft geslagen in de hele wedstrijd”, zei Van de Zandschulp na zijn nederlaag tegen de Serviër. ,,Ik speelde een heel erg goede eerste set, maar ik speelde één mindere game, terwijl ik twee keer kansen had in zijn game. En ook mijn statistieken waren best redelijk als je kijkt naar bijvoorbeeld mijn service. En toch stond er 6-3 op het bord.”

,,Het voelde alsof hij in topvorm is, al heb ik nooit eerder tegen hem gespeeld. Maar ja, ik heb één gratis punt gekregen van hem”, aldus de 27-jarige Nederlander. ,,In elke bal zit wat. En hoe hij soms achter ballen zit en ze nog terug krijgt, is ongelooflijk en af en toe te bizar voor woorden. Dit was de pittigste loting als je kijkt naar in welke vorm iedereen is. Maar ja, dat hoort er af en toe bij.”

Na afloop zat een praatje met de voormalig nummer 1 van de wereld er niet meer in. ,,Ik heb hem niet echt meer gesproken. Je moet hier elke dag spelen, dus iedereen doet snel zijn ding en probeert zo snel mogelijk terug te gaan naar het hotel.”

,,Botic is een gevaarlijke spelers als je hem de tijd geeft", zei Djokovic na afloop. ,,Dus ik wilde het hem lastig maken. Vooral in de tweede set lukte dat en ik ben blij met hoe ik gespeeld heb.”

Nummer 7 van de wereld

Van de Zandschulp, de nummer 34 van de wereld, speelde nooit eerder tegen Djokovic. De Serviër, lang de aanvoerder van de wereldranglijst, is met name vanwege zijn weigering zich te vaccineren tegen Covid-19, weggezakt en staat nu zevende. Hij miste onder meer de Australian Open en de US Open, maar won tussendoor wel Wimbledon. Daar waren vanwege het ontbreken van Russische en Belarussische tennissers geen punten voor de wereldranglijst te verdienen.

Djokovic won afgelopen zondag het toernooi van Tel Aviv. Dat was het eerste toernooi - buiten de Laver Cup - waarin hij uitkwam sinds Wimbledon afgelopen zomer.