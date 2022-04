Botic van de Zandschulp naar kwartfinale Marrakesh, debutante Suzan Lamens strandt in Bogota

Darter Richard Veenstra maakt indruk met recordge­mid­del­de op Lakeside

Richard Veenstra heeft indruk gemaakt bij het WK van de Worlds Darts Federations. De 40-jarige Nederlander, als negende geplaatst, gooide woensdag op Lakeside in zijn wedstrijd in de achtste finales een gemiddelde van 104.91: een record in de legendarische dartszaal.

1:07