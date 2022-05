Botic van de Zandschulp sneuvelt in derde ronde Roland Garros tegen imponerende Rafael Nadal

De Spanjaard leek de laatste set te gaan pakken zonder gameverlies, maar Van de Zandschulp knokte zich terug tot 3-4. Van de Zandschulp kreeg zelfs de kans om op 5-5 te komen, maar Nadal haalde zijn beslissende servicegame uiteindelijk binnen. ,,Het publiek is ongelofelijk hier’’, zei Nadal na afloop. ,,Voor mij is het toch bijzonder om hier te spelen. Botic is een goede speler, het was lastig voor me. In de laatste set begon hij wat agressiever te spelen, maar ik heb 2,5 goede sets gespeeld. Ik ben tevreden.’’