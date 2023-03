Botic van de Zandschulp verslaat nummer 4 van de wereld in Miami: ‘Was ongelooflijk zwaar’

Botic van de Zandschulp heeft op het masterstoernooi van Miami de vierde ronde bereikt met een overwinning op Casper Ruud, de nummer 4 van de wereld. De Nederlander versloeg de 24-jarige Noor in drie sets (3-6, 6-4, 6-4) en boekte zo zijn eerste overwinning op een speler uit de top 5 van de mondiale ranglijst. De partij duurde bijna drie uur. Van de Zandschulp gaat nu met de Fin Emil Ruusuvuori strijden om een plek in de kwartfinales in Florida.

De 27-jarige Veenendaler, nummer 32 van de wereld, is als 26ste geplaatst op het tweede masterstoernooi op rij in de Verenigde Staten. In Indian Wells moest Van de Zandschulp eerder deze maand in de tweede ronde opgeven vanwege een enkelblessure.

Met Ruud trof hij zondag in Miami de nummer 4 van de wereld, die echter bezig is aan een matig seizoen. Ruud wist dit jaar nog op geen enkel toernooi twee partijen achter elkaar te winnen en dat lukte hem ook in Florida niet. De Noor maakte weliswaar meer punten dan Van de Zandschulp (111-103), maar benutte slechts twee van zijn vijftien breakpoints. Zo liet Ruud in de beslissende set bij een 2-0-voorsprong twee kansen liggen om de Nederlander opnieuw te breken en bij 3-3 zelfs drie kansen.

,,Het was een ongelooflijk zware partij”, zei Van de Zandschulp. ,,Hij had zoveel kansen in de derde set. Toen ik bij 3-2 terugbrak en vervolgens mijn eigen service behield, had ik het gevoel dat ik een kans zou krijgen in zijn servicegames. Bij 5-4 had ik één kans en die pakte ik.”

Van de Zandschulp heeft nu drie van de vier duels met de Noor gewonnen. Alleen op het masterstoernooi van Rome was Ruud vorig jaar te sterk. Tegen Ruusuvuori, een 23-jarige Fin, is de balans van Van de Zandschulp in evenwicht. Hij verloor vorig jaar op het gras van Rosmalen van Ruusuvuori, maar versloeg de huidige nummer 54 van de wereld vervolgens wel op Wimbledon.

Carlos Alcaraz, de aanvoerder van de wereldranglijst, bereikte zonder setverlies de vierde ronde. De 19-jarige Spanjaard versloeg de Serviër Dusan Lajovic met 6-0 7-6 (5). Alcaraz won onlangs de masters in Indian Wells.

Volledig scherm Casper Ruud © USA TODAY Sports